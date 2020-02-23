وفاة ستيني بعد اعتداء وحشي.. وشبهات حول تورط نجله في الواقعة

باشرت الجهات الأمنية بشرطة جازان، اليوم السبت، جريمة اعتداء وحشي على مسن سعودي، أدت إلى وفاته داخل المستشفى العام.

وحسبما أكدت مصادر لـ«عاجل»، فقد باشرت شرطة محافظة صامطة، مساء اليوم، التحقيق في واقعة وفاة مواطن ستيني، فارق الحياة داخل المستشفى العام، متأثرًا بإصابات بليغة تعرض لها.

وأكدت المصادر، أن الشرطة بدأت تحقيقاتها الأمنية مع أبناء المجني عليه، بعد توافر معلومات حصلت عليها الجهات الأمنية بأن الأب كان برفقة أحد أبنائه قبل إسعافه، ونقله إلى المستشفى العام؛ حيث خرجا قبل ساعات قليلة من قريته التي يسكن بها، وتوجها سويًّا إلى محافظة صامطة، وهناك تعرض للاعتداء الوحشي.

ولفتت المصادر إلى أن فرقًا أمنية من شرطة محافظة صامطة، تابعت مهامها في القضية، وأخذت إفادات كاملة عن حالة المسن منذ خروجه بصحبة نجله حتى دخوله المستشفى وتلقيه العلاج هناك، وكذا وفاته.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة محافظة صامطة فتحت تحقيقات موسعة عن الواقعة واستدعت أبناء المسن المجني عليه، وهم حاليًّا رهن التحقيق كون أحدهم مشتبه به في قتل والده، وستتضح الحقائق وفق مجريات التحقيق التي ما زالت جارية حتى اللحظة .

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ومن جهتها، ستتابع «عاجل» مجريات التحقيقات مع الجهات المختصة بشرطة منطقة جازان، لمعرفة التفاصيل والأحداث الجديدة لوضعها أمام القارئ أولًا بأول .

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