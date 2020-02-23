طقس الأحد.. دفء وغيوم جزئي على معظم مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس يوم غد الأحد، لافتةً إلى أن معظم مناطق المملكة ستشهد طقسًا دافئًا وغيومًا خلال الساعات المقبلة.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد، في بيان لها: «طقس دافئ ورياح جنوبية وسماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، وقد تتأثر الرؤية الأفقية بالأتربة والعوالق الترابية على وسط المملكة وشمالها».

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-45 كم/ ساعة، على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وأما الخليج العربي، فأشارت الهيئة إلى أن رياحه السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه نصف المتر إلى متر ونصف.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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