بالصور.. حرس الحدود ينقذ 5 مواطنين ومقيمًا من الغرق في عرض البحر

أعلن حرس الحدود السعودي، اليوم السبت، إنقاذ مجموعة من الأشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر، فيما أشار إلى أنه أنقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق في شاطئ الأمواج بالخبر.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال: «حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنين ومقيمًا تعطل قاربهم في عرض البحر بينبع».

في ذات السياق، ذكر حرس الحدو بالمنطقة الشرقية، أنه أنقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق في شاطئ الأمواج بالخبر.

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