بالصور.. «مدني جدة» يسيطر على حريق بأحد المحلات التجارية في حي الزهراء

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المحلات التجارية بحي الزهراء.

وقال ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: «عند الساعة (13:03) ورد بلاغ إلى عمليات ٩١١ عن نشوب حريق في محل تجاري بحي الزهراء، وجرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة».

وأضاف العقيد القرني: «بوصول الفرق إلى الموقع اتضح أن الحالة نتجت عن احتراق في ميزانين بمساحة 4×6 أمتار تابع لمحل تجاري نشاطه أجهزة إلكترونية، يقع ضمن مركز تجاري مكون من دور، وفي ميزانين آخر بمساحة تزيد عن 12000م٢».

وأشار إلى أنه تم عزل موقع الاشتعال عن بقية أجزاء المركز، ومحاصرته وفتح أكثر من منفذ؛ نظرًا لكثافة الأدخنة، وتم الوصول إلى مصدر الاشتعال وإخماده من قبل الفرق دون إصابات.

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