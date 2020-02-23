

القاهرة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها اليوم، بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وقررت اللجنة أيضا -في ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث-، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، مع تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / اتحاد الكرة المصري يقرر إيقاف عدد من لاعبي الأهلي والزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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