السعودية اليوم / مقتل مسؤول أمني بنيران مجهولين في إثيوبيا



أديس أبابا 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بمقتل قائد شرطة مدينة بورايو -20 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا- بالرصاص في إقليم أوروميا.

ونقلت ذات المصادر عن رئيس مكتب الاتصال في إقليم أوروميا قوله: "إن 3 آخرين أصيبوا بينهم ضابط شرطة، إضافة إلى قائد الشرطة سولومون تاديسي الذي قتل بالرصاص".

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الشرطة تواصل التحقيقات، مبينة أن الحادث وقع بأحد الأماكن في بورايو.

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