السعودية اليوم / إحدى المجموعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعلن عن وقف إطلاق النار لمدة شهر



يانغي 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أعلنت "الجبهة الشعبية لنهضة افريقيا الوسطى" إحدى أهم المجموعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، عن وقف إطلاق النار مدته 30 يومًا.

وأفادت الجبهة في بيان وقف فوري للاعتداءات ابتداء من أمس الأول، متعهدة بدعم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) لحماية المدنيين .

وخلّفت الاشتباكات المتصاعدة بين "الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى" ومجموعة منافسة لها وهي "حركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة" عواقب إنسانية وخيمة .

وكانت هاتان الجماعتان تنتميان في السابق إلى الحركة المتمردة سابقا "سيليكا".

كما وقعت الجماعتان الاثنان أيضًا على اتفاق سلام في 6 فبراير 2019 إثر مفاوضات استضافتها الخرطوم.

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