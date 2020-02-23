السعودية اليوم / القبض على عنصرين إرهابيين في تونس



تونس 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 مواس

قبضت وحدات من الأمن التونسي على عنصرين إرهابيين بعمليتين منفصلتين في محافظتي منوبة والمنستير غرب ووسط شرق تونس العاصمة.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم أنه تم القبض على العنصر الأول بمدينة المكنين بالمنستير، فيما تم القبض على العنصر الإرهابي الثاني بمنطقة خالد بن الوليد بمنوبة، صادرة بشأنهما حكم بالسجن لمدة سنة لكل واحد منهما، ومفتش عنهما من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.

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