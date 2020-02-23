شكرا لقرائتكم خبر عن «المراح» تبحث عن يد التطوير والان نبدء بالتفاصيل

يعلق الأهالي في بلدتي المراح والعوضية، الواقعتين ضمن البلدات الشمالية لمحافظة الأحساء، والقريبة من مدينة العيون، آمالا كبيرة على الجهات المسؤولة في تحقيق وتلبية أهم المطالب التي تحتاجها البلدة، والتي من أهمها مراعاة حرمة مقبرة المراح؛ بسبب مكب النفايات القريب منها، وتطوير مداخل البلدة، وإنشاء حديقة متكاملة، وإيجاد الحل الأنسب لتصريف مياه الأمطار.

» مكب للنفايات والأنقاض

يقول المواطن عبدالمحسن العودة: من المؤسف كثيرًا أن تتحول مقبرة المراح إلى مشهد مخيف، بعد أن تحوّلت جوانبها الخارجية إلى مكب خطير للأنقاض والنفايات دون أي مراعاة لحرمة المقبرة، على الرغم من المطالب المستمرة برفعها وعدم الرمي فيها، إلا أنه وللأسف الشديد أصبحت مجمعًا كبيرًا للأوساخ ينذر بخطر، وهو ما يتوجب على الجهات ذات الاختصاص التدخل ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية للمحافظة على نظافة المكان، والذي أصبح يجمع الأنقاض ومخلفات البيوت والأوساخ، وتحوّل إلى مجمع للكلاب الضالة مع قربها من المزارع ومجالس الأسر.

وطالب العودة بالعمل على تطوير مداخل بلدة المراح؛ لما تشكله من أهمية، ومنها الطريق الزراعي الهام الرابط بين المراح ومدينة العيون، والذي يمثل شريانًا رئيسيًا؛ إذ يحتاج إلى التوسعة والسفلتة، ويحتاج إلى إنارة متكاملة تخدم مرتاديه. وأضاف: كما أننا بحاجة إلى تطوير الطريق للمدخل القادم من طريق العقير مرورًا بالمزارع ووصولًا إلى بلدة العوضية وحاجته إلى السفلتة والتوسعة؛ ليشكّل مدخلًا ثالثًا للبلدة، ويساهم بشكل كبير في سهولة الحركة للقادم من طريق العقير، مع تركيب اللوحات الإرشادية التي تدل على اسم البلدة، خاصة الطريق الدائري.

وأضاف العودة: نوجّه رسالتنا إلى إدارة التعليم بمحافظة الأحساء بأهمية العمل على استكمال المشروع المتعثر والخاص بمدرسة متوسطة البنين التي توقف العمل بها.

»تصريف

مياه الأمطار

وقال عضو لجنة خدمة المجتمع بالمراح فيصل العودة: بلدة المراح تعاني كثيرًا من تجمعات مياه الأمطار، وهو ما يؤكد الحاجة إلى اعتماد مشروع لتصريف مياه الأمطار، حيث تشكّل هذه التجمعات معاناة كبيرة لنا، وتتوقف معها الحركة، ونتطلع إلى اعتماد مشروع يساهم في حل هذه المشكلة التي لازمت البلدة، خصوصًا عند السوق المركزي بالبلدة.

وأضاف: نتطلع أيضًا إلى إزالة الري الموجود داخل البلدة، خصوصًا الري المجاور للمنازل والعمل على توسعة المكان؛ لتسهيل حركة السير خصوصًا عند مدخل البلدة القريب من المنازل.

» حديقة متكاملة

وطالب المواطن سعد العويض بإنشاء حديقة متكاملة ومجهزة بالكامل تخدم الأهالي في المراح، مؤكدًا أن هذه البلدة بحاجة إلى وجود حديقة، خاصة أن الكثير من الأهالي لا يجدون أي متنفس لهم ولأطفالهم، سوى التوجّه إلى بعض الأماكن والحدائق البعيدة، والتي تكون في مدن أخرى، كما نحتاج إلى توفير ممشى يخدم الجميع لممارسة الرياضة، وإنارة الطرق ومتابعتها أولًا بأول.

Advertisements

» مدخل لبلدة العوضية

وقال رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمراح عبدالعزيز العواد: بلدة المراح بحاجة إلى تلبية مطالب الأهالي والتي منها عمل مخطط سكني جديد يخدم الجميع، بالإضافة إلى إيجاد مضمار لمزاولة المشي يكون بمواصفات جيدة ضمن معايير المدن الحضرية، بالإضافة إلى توسعة الطرق القديمة بالبلدة.

» الربط بالطريق الدائري

وطالب المواطن سعود المرشد باستكمال مشروع الصرف الصحي في العوضية ببلدة المراح مؤكدًا أنه تم سحب المشروع والاكتفاء بأمتار منه فقط، وطالب بأهمية العمل على ربط المراح بالطريق الدائري الدولي.

» المراح في جدول التطوير

أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن أمانة الأحساء تعمل وفق خطط مرحلية لعمليات التطوير، والتي تعتمد على توافر المشاريع وأوليات المواقع، وبلدة المراح شمال الأحساء، هي من البلدات التي تولي أمانة الأحساء اهتمامًا بها في عمليات التطوير، كباقي بلدات الأحساء، وهناك العديد من مشاريع رفع كفاءة الطرق فيها، إضافة إلى مشاريع الحدائق والتشجير، أما فيما يخص النظافة حول المقبرة، فسوف يكون ذلك من عناية الأمانة للنظر فيها، وإيجاد حلول مع جهات الاختصاص.

مقبرة البلدة تحولت لمكب نفايات

طرقات ضيقة وغير ممهدة تحتشد بتجمعات المياه

الصرف والمدرسة المتوسطة.. مشاريع توقفت دون سبب

حديقة متكاملة وممشى ومخطط سكني أبرز أحلام السكان