شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصم يفتح أبوابه لمختلف الفئات العمرية والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص: إن نادي الصم بالمنطقة الشرقية سيواصل مراحل العطاء والإنجاز، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، حيث يعد النادي نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع، وهو يمثل النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء، حيث يعتبر المحضن الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء.

وأضاف: إن المقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي حاليا هي المتنفس الحقيقي لجملة المواهب والإبداعات التي يتميز بها الصم، وكذلك شريحة المجتمع عامة، حيث يفتح النادي أبوابه للجميع بمختلف الفئات العمرية، يلتقون فيه ليمارسوا هواياتهم المحببة وتقدم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم، وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات؛ بهدف السعي لخدمة المجتمع.

وأشار الباحص إلى أن مهرجان الشتاء بنادي الصم يواصل مشواره الفني في تأهيل الفرق الرياضية؛ استعدادا لخوض منافسات بطولات الاتحاد السعودي لرياضة الصم، والتي ستنطلق قريبا في مختلف مناطق المملكة في مختلف الألعاب.

وأوضح أن النادي عمل على إعداد برنامج رياضي متكامل ضمن مهرجان الشتاء في مختلف الألعاب، منها إقامة بطولة داخلية في كرة الطائرة وبطولة في خماسية كرة القدم، استمرت لمدة أسبوعين، تم من خلالها تقييم الفرق واللاعبين؛ وذلك بهدف إعداد الفريق النهائي بنادي الصم والبدء في عملية التأهيل الفني لخوض منافسات البطولة القادمة.

وأشار الباحص إلى أن عملية التأهيل والتدريب مستمرة لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثف وبشكل يومي.