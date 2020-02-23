شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف فرصة في الشرقية تنتظر المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير أن مشاركة أمانة المنطقة الشرقية في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية، خاصة في المحافظات والمدن التابعة للأمانة، وعرض كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بكافة وكالاتها وإداراتها للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص.
وأكد أن الأمانة تسعى إلى خلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين، حيث حصرت الأمانة 15 ألف فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية للأعوام القادمة في العديد من المجالات وتم حصر أصول ملكيتها للأمانة، كما حرصت أمانة المنطقة الشرقية من خلال وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات على تنوع مجالات الفرص الاستثمارية في شتى الأنشطة، والتي بدورها ستُساهم في النمو الاقتصادي للمنطقة، وتحقق تطورا كبيرا في تنمية إيراداتها.
وأشار م.الجبير إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تعزيز وتنمية إيرادات المنطقة، موضحا أن ملتقى «فرص» سيحقق فوائد كبيرة لجميع المشاركين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة على نطاق واسع، وكذلك التعريف بالخدمات المقدمة من قِبل أمانة المنطقة الشرقية، حيث يعد ملتقى الاستثمار البلدي ‹فرص› الأول من نوعه في التعريف بالاستثمار البلدي ووجهة للراغبين بالاستثمار في المملكة بشكل عام، وبالمنطقة الشرقية على وجه الخصوص؛ لما تتميز به المنطقة من ثقل وأهمية، سواء من ناحية اقتصادية، أو جغرافية.
ولفت إلى أن الأمانة ستشارك في الملتقى من خلال جناح تسعى من خلاله إلى تعزيز تواجدها في الملتقى، باستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة باستخدامها لأحدث التقنيات.
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