شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للتطوير» يختتم «ممارس القيادة المدرسية» والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مؤخرا برنامج «ممارس القيادة المدرسية» والذي نفذ من قبل المعهد الوطني للتطوير المهني في تعليم الشرقية، بحضور المشرفة المركزية د. فريال الحقباني، وطاقم التدريب بقيادة فاطمة الناصر وعدد من المدربات.

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