شكرا لقرائتكم خبر عن خزان حزم يودع صفوى.. قريبا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك تجاوبا مع ما نشرته ”الخليج 365” مؤخرا، تحت عنوان «تصدعات تهدد خزان حزم صفوى».
يشار إلى أن التصدعات انتشرت في خزان حزم صفوى الجنوبي، وتسبب بتساقط شرفات وقطع أسمنتية منه، مما أثار ذلك هلع وخوف الأهالي، وقاطني الحي، والمارة بالقرب من هذا الخزان، وما زاد الأمر سوءا أن الخزان ملاصق للمدرسة المتوسطة الثانية للبنات بصفوى، ومجاور لشارع بلال بن رباح الذي يمتلأ بالمارة لحيويته، وقد تم إنشاء الخزان قبل أكثر من 40 عاما وتكررت التصدعات وتساقطت الشرفات منه.
وأكد المواطن حسين علي الصادق التصدعات تدك الخزان، وقد تساقطت منه قطع أسمنتية، كما ظهر حديد التسليح منه.
كانت هذه تفاصيل خبر خزان حزم يودع صفوى.. قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.