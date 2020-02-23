شكرا لقرائتكم خبر عن خزان حزم يودع صفوى.. قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس القطاع الشرقي بالشركة الوطنية للمياه م.حمدي الشراري أنه يجري العمل على إعداد عقد خاص بإزالة خزان حزم صفوى، والتنسيق لتخصيص المبالغ المالية اللازمة للتنفيذ، خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن اللجان الفنية للمباني بالمديرية سبق وأكدت أن هذه التصدعات حدثت في هيكل الخزان.

جاء ذلك تجاوبا مع ما نشرته ”الخليج 365” مؤخرا، تحت عنوان «تصدعات تهدد خزان حزم صفوى».

يشار إلى أن التصدعات انتشرت في خزان حزم صفوى الجنوبي، وتسبب بتساقط شرفات وقطع أسمنتية منه، مما أثار ذلك هلع وخوف الأهالي، وقاطني الحي، والمارة بالقرب من هذا الخزان، وما زاد الأمر سوءا أن الخزان ملاصق للمدرسة المتوسطة الثانية للبنات بصفوى، ومجاور لشارع بلال بن رباح الذي يمتلأ بالمارة لحيويته، وقد تم إنشاء الخزان قبل أكثر من 40 عاما وتكررت التصدعات وتساقطت الشرفات منه.

وأكد المواطن حسين علي الصادق التصدعات تدك الخزان، وقد تساقطت منه قطع أسمنتية، كما ظهر حديد التسليح منه.