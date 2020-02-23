شكرا لقرائتكم خبر عن 75 مخالفة لمبان تحت الإنشاء في عريعرة والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية عريعرة 75 مخالفة تضمنت رمي مخلفات البناء والأنقاض، إضافة إلى تهريب مياه الصرف الصحي إلى أراضي الفناء، وذلك من خلال حملة رقابية استهدفت المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء والترميم. ودعا رئيس بلدية عريعرة م. أحمد الغامدي ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة، وفي حال ذلك سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات، التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف للأنظمة.

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