شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى بصفوى يقدم الدعم النفسي لـ 100 يتيم والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير عام مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري ملتقى «لجان كافل اليتيم 12» بمحافظة القطيف برعاية محافظ القطيف فلاح الخالدي وتنظمه جمعية الصفا الخيرية بصفوى في كل عام واستقطب 100 يتيم من 10 جمعيات على مستوى المحافظة.

ولفت مشرف لجنة كافل اليتيم في جمعية الصفا الخيرية إبراهيم الخلف إلى مشاركة 10 جمعيات في اللقاء، مشيرا إلى أن أهمية اللقاء تتمثل في الرعاية النفسية للأيتام فهي لا تقل أهمية عن الرعاية المادية إن لم تكن أهم.

وأبان الخلف أن هذا الملتقى الذي يقام على مدى 3 أيام يعتبر أحد البرامج التي تسلط الضوء على الجانبين النفسي، والمعنوي لليتيم، ويبرز مواطن القوة لديه، ويكتشف المواهب المتعددة، ويجدد نشاطه وحيويته، حيث يحتوي على العديد من الأنشطة الثقافية والبرامج التي تقدم بشكل ترفيهي في بيئة تسودها المحبة والمودة.

وأكد مشرف لجنة كافل اليتيم السابق بالجمعية جاسم الجاسم أن اللقاء يتجدد كل عام، وقد عمل في اللقاء أكثر من 60 متطوعا، كما أن برامج اللقاء قد تم اختيارها من قبل الجمعيات المشاركة أجمع في اللقاءات التحضيرية، وهذه البرامج تركز على جوانب متعددة أهمها النفسية لدى اليتيم، كما أنها تغرس القيم النبيلة، وتعزز لديه حب الوطن، والتطوع، والمشاركة الاجتماعية. مشيرا إلى عرض عدد من المسرحيات متنوعة الأهداف بعنوان «مسرحية المسرح» و«بو جسوم» و«احنا وجولاتنا» والمسابقات الرياضية والترفيهية والثقافية والتنافسية.