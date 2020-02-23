شكرا لقرائتكم خبر عن 200 متدرب بـ «تقنية القطيف» يبحرون في «الخيال العلمي» والان نبدء بالتفاصيل

اختتم المحاضر حسن الخاطر مشاركته بتقنية القطيف مؤخرا في لقاء تمحور حول الخيال العلمي، وقد استفاد من البرنامج ما يقارب 200 متدرب وذلك ضمن برامج الكلية لتنمية المهارات العلمية لمتدربيها وإذكاء اتجاهات البحث العلمي من خلال تطوير قدرة التخيل العلمي لدى المتدربين.

واشتملت المحاور على تعريف الخيال العلمي والفرق بين الخيال العلمي والخيال الأسطوري «الفانتازيا» وأهم مجالات الخيال العلمي، وأكدت على أن الخيال العلمي يدفع المتدربين إلى الإبداع والابتكار ويساعدهم على مواجهة التحديات المستقبلية مثل الطاقة والمناخ والغذاء والصحة كما يقدم لهم نوعا علميا جديدا ويزرع لديهم السؤال دائما.. بماذا لو؟.

من جهته استهل وكيل شؤون المتدربين عبدالواحد آل يوسف اللقاء بالترحيب بالمحاضر، وعبر عن سعادة كافة منسوبي الكلية بتواجده في رحابها وأشار إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي لما له من أهمية في إثارة دافعية التعلم لدى المتدربين.

يذكر أن المحاضر الخاطر يعد أحد المهتمين بالخيال العلمي على مستوى المملكة، وهو أحد مشاهير كتاب الخيال العلمي بالدوريات العلمية التي تصدر في العالم العربي، ويكتب في مجلة القافلة التي تصدرها شركة أرامكو السعودية ومجلة العلوم والتقنية التي تصدرها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، وله العديد من المؤلفات، وهو أحد المهتمين بالتواصل العلمي مع الجمهور العربي.

وفي نهاية اللقاء كرم عميد الكلية م. أحمد الغامدي المحاضر، كما أهدى المحاضر العميد نسخة من كتابه «المستقبل بين العلم والخيال».