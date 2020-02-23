شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ميدانية للمشاريع الجديدة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

وقف المجلس البلدي بمحافظة النعيرية على المشاريع الجديدة التي تنفذها بلدية المحافظة في عدد من المواقع، واستمع لشرح مفصل عن تنفيذ هذه الأعمال، من مدير الشؤون الفنية م. علي آل طامي، والذي أشار إلى أن خطة العمل في تنفيذ هذه المشاريع تسير وفقا لما هو مخطط له.

وذكر رئيس المجلس البلدي مبارك السهلي أن الجولة استهدفت الوقوف على الدوارات التي أنشئت مؤخرا في حي الربيع، إلى جانب تهيئة وتوسعة الجهة الشرقية المقابلة لمهرجان الربيع، مبينا أنه يجري انتظار موافقة لجنة السلامة المرورية بأمانة الشرقية على إنشاء دوار في هذا الموقع. وأشار إلى أن المجلس اقترح 3 فتحات للدوران، امتداد شارع الأمير محمد بن نايف شمالا، لخدمة المدرسة، وأهالي أحياء الربيع والخليج، فيما تمت المطالبة بوضع مجسمات جمالية داخل الدوارات المنشأة؛ لتحسين المشهد، وإضافة لمسات جمالية وسط هذه الدوارات.

وأضاف السهلي: تم اختيار مدخل للمبنى الجديد للكلية الجامعية للبنات، وهو امتداد شارع المركز الوطني للتدريب الإنشائي، مؤكدا أن البلدية ستعمل على سفلتة الشارع خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع قرب استكمال المبنى الجديد للكلية، وانتقال الطالبات إليه.