شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات المسلحة» تناقش «الصحة النفسية للمرأة» والان نبدء بالتفاصيل

ينظم مستشفى القوات المسلحة بالظهران فعاليات «المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة»، وذلك خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم 27 فبراير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بأحد فنادق الخبر.

أوضح ذلك مدير مستشفى القوات المسلحة بالظهران اللواء عقيل المسعودي، مبينا أن إقامة هذا المؤتمر تأتي امتدادا للمؤتمرات السابقة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمريض للرفع من خبرات الأطباء السعوديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال ما توصل إليه الطب من تطور سواء في الجوانب العلمية أو العلاجية أو التقنية.

وأكد اللواء المسعودي أهمية إقامة هذه المؤتمرات واللقاءات لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقدمة والمطروحة، حيث يناقش أهم المواضيع عن الصحة النفسية ويستهدف الأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، وتصاحب المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية للمرأة، بمشاركة العديد من المتحدثين من مختلف البلدان الأجنبية والعربية لتقديم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة.

يذكر أنه تم اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.