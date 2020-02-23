شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والمغرب تستعرضان التطورات السياسية الراهنة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
حضر اللقاء المستشار في الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة ياسر حلفاوي، ومن وفد المملكة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي، والسكرتير أول عبدالله بن محمد مشخص.
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