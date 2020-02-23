شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 4911 لغما حوثيا في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، من انتزاع 4911 لغما منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و161 لغمًا مضادا للدبابات و4739 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 134,259 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.