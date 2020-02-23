شكرا لقرائتكم خبر عن 417 جراحة لمكافحة العمى في الجابون والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبرفيل بجمهورية الجابون. وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز خلال 6 أيام متواصلة منذ انطلاق الحملة على 3910 حالات، وأجرى 417 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، كما قام بصرف 800 نظارة طبية، وتوزيع أدوية متنوعة للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيًا. وتأتي الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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