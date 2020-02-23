شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يؤكد النمو المستمر للعلاقات السعودية - المغربية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار رئيس مجلس الشورى قبل توجهه إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إلى أن هذه الزيارة تترجم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومد جسور التعاون في المجالات كافة، خاصة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي.
وأشار إلى أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي والتواصل المستمر بين لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة السعودية - المغربية في المجلسين، سيسهم في تقوية العلاقات وترسيخها، ورفع مستوى التنسيق المشترك بين المجلسين في المحافل البرلمانية، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها مجلس الشورى إلى المجالس الشورية والبرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة تسهم في تعزيز علاقات المملكة مع تلك الدول وتعمل على توثيقها في مختلف المجالات.
وسيلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في المملكة المغربية لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما سيعقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب المغربي لبحث تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. ويضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية، نائب رئيس اللجنة د. زهير الحارثي، ود. جمال المزين، ود. فهد البادي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «الشورى» يؤكد النمو المستمر
للعلاقات السعودية - المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.