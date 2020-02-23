شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يؤكد النمو المستمر للعلاقات السعودية - المغربية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ أن العلاقات السعودية - المغربية التي انطلقت قبل أكثر من ستة عقود، وتجذرت من خلال التوافق بين البلدين الشقيقين على العديد من الأحداث التي مرت بها الدول العربية والإسلامية، تشهد حاليا نموا ملحوظا في العديد من المجالات التي تؤكد حرص البلدين على دفعها لآفاق أرحب.

وأشار رئيس مجلس الشورى قبل توجهه إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إلى أن هذه الزيارة تترجم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومد جسور التعاون في المجالات كافة، خاصة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي.

وأشار إلى أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي والتواصل المستمر بين لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة السعودية - المغربية في المجلسين، سيسهم في تقوية العلاقات وترسيخها، ورفع مستوى التنسيق المشترك بين المجلسين في المحافل البرلمانية، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها مجلس الشورى إلى المجالس الشورية والبرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة تسهم في تعزيز علاقات المملكة مع تلك الدول وتعمل على توثيقها في مختلف المجالات.

وسيلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في المملكة المغربية لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما سيعقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب المغربي لبحث تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. ويضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية، نائب رئيس اللجنة د. زهير الحارثي، ود. جمال المزين، ود. فهد البادي.