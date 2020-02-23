اخبار السعوديه

يوم مفتوح للأطفال المعاد تأهيلهم في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مفتوح للأطفال المعاد تأهيلهم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس في مدينة مأرب، يومًا مفتوحًا لأطفال الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم كدروع بشرية في الصراع المسلح، إضافة إلى أطفال آخرين من طلاب المدارس والمخيمات.

وأبدى الأطفال استمتاعهم بالبرنامج المعد لهم من قبل المختصين، والذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية وأنشطة حرفية ورياضية متنوعة، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة.

ويأتي اليوم المفتوح ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة. وقدم أولياء أمور الأطفال شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز على هذا البرنامج النوعي الذي يتم من خلاله إعادة أبنائهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوم مفتوح للأطفال المعاد تأهيلهم في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا