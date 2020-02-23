شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مفتوح للأطفال المعاد تأهيلهم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأبدى الأطفال استمتاعهم بالبرنامج المعد لهم من قبل المختصين، والذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية وأنشطة حرفية ورياضية متنوعة، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة.
ويأتي اليوم المفتوح ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة. وقدم أولياء أمور الأطفال شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز على هذا البرنامج النوعي الذي يتم من خلاله إعادة أبنائهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها.
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