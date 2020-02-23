المملكة تشارك في «المحاكاة» و«الأنظمة غير المأهولة» بأبوظبي

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وكان وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي افتتح المؤتمر، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية أمس، تحت شعار «المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية».
ويأتي انعقاد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي «يومكس وسيمتكس 2020»، واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويهدف المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
حضر المؤتمر الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن السديري.
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