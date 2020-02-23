شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة للوقاية من السرطان بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت الحملة التوعوية لأهمية الوقاية من أمراض السرطان بعنوان «امش 30»، التي نفذتها الشؤون الصحية بمكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ومكافحة التدخين، وبمشاركة مجموعات «يا موهوب للفن والإبداع»، وفريق «أنا صحي التطوعي». وصاحبت الفعالية أركان متعددة للتوعية بمرض السرطان من كافة الجهات، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الروح المعنوية الإيجابية، وإدخال الفرح والسعادة إلى قلوب المصابين، إضافة لكلمة من المتعافين. ونفذت المبادرة التطوعية من باب المسؤولية المجتمعية من أجل الحرص على الوعي المجتمعي الصحي، وحثه على كيفية التعامل مع المرضى ومساندة المرضى بصناعة الأمل ورسم السعادة على محياهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة للوقاية من السرطان بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.