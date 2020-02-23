شكرا لقرائتكم خبر عن 126 طالبا في نهائيات «فيرست ليجو» والان نبدء بالتفاصيل
وتقام التصفيات بمشاركة 42 فريقا يمثلهم 126 طالبا، من 22 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، يتنافسون في هذه المرحلة من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى مشاركة 42 مدربا و27 محكما.
وقال رئيس شعبة النشاط العلمي خالد النقيب: تعد مسابقة «الفيرست ليجو» مسابقة دولية سنوية منظمة من اتحاد «الفيرست ليجو» الدولي، حيث يُطرح كل عام موضوع جديد للمسابقة يشارك فيها الطلاب، ويتم تنفيذها سنويا ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة «مدرسي، محلي، وطني».
وأشار إلى أن المسابقة تعتمد على استخدام روبوت من نوع «EV3» وملحقاته، بحيث تتم برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام.
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