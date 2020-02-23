شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ إمبراطور اليابان وسلطان بروناي باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لإمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لإمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد برقية تهنئة لسلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.