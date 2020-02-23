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سعود وفهد الشيباني بطلا شتاء الرياض للبلوت

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2020-02-23

سعود وفهد الشيباني بطلا شتاء الرياض للبلوت

حصلا على 750 ألف ريال

متابعات الخليج 365 - هاشم القرني - الرياض

اُختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الثانية من بطولة شتاء الرياض للبلوت، والتي أُقيمت في  واجهة الرياض، وشارك بها 16000 شخص، تم تصفيتهم إلى 16 مشتركا، خاضوا الجولة الأخيرة للمسابقة.

وحضر فعاليات الجولة الأخيرة للبطولة، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، والرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه المهندس فيصل بافرط، حيث قاما بتكريم الفائزين بالبطولة.

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‏وحصل كل من سعود الشيباني وفهد الشيباني، على المركز الأول في البطولة، ليحصدا قيمة الجائزة الأولى والمقدرة بـ 750,000 ريال سعودي، وسيارة بي أم دبليو.

بينما حصل عبدالرحمن المطرفي ويزيد اليوبي على المركز الثاني، والمقدر قيمة جائزته بـ ٥٠٠ ألف ريال،  فيما حصل الفريق صاحب المركز الثالث على جائزة قدرها٢٥٠ ألف ريال،  وحصلت الفرق الأخرى من المركز الرابع وحتى المركز الثامن على مبلغ ١٠٠ ألف ريال.

شتاء الرياض للبلوت

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