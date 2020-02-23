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محمد بن مسعود - الدمام - توج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الفريق المكون من سعود الشيباني وفهد الشيباني بلقب بطولة "شتاء الرياض للبلوت"؛ لينال الجائزة المرصودة للمركز الأول، البالغة مليون ريال (750 ألفًا وسيارة بي إم دبليو)؛ وذلك بعد أن فازا في المباراة النهائية على فريق عبدالرحمن المطرفي ويزيد اليوبي الذي نال 500 ألف.
وبذلك اختُتمت فعاليات البطولة أمس بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.
فيما حل فريق مناور العتيبي وعبدالله العتيبي بالمركز الثالث؛ وحصل على 300 ألف ريال، وجاء فريق زياد المالكي وعبدالرحمن الحربي بالمركز الرابع؛ وظفر بـ200 ألف ريال.
وشهدت التصفيات النهائية حماسة من اللاعبين الذين بدأت مهاراتهم في الظهور في الأوقات الحرجة؛ إذ ظهر الانسجام بين الفرق الأربعة.
كما شهدت البطولة، التي انطلقت في 13 فبراير الجاري، مشاركة النساء للمرة الأولى؛ إذ بلغ عدد الفرق النسائية المشاركة 20 فريقًا، وجرت فيها 8500 مباراة، بمشاركة 16384 لاعبًا ولاعبة، تنافسوا على 512 طاولة.
بطولة شتاء الرياض للبلوت الرياض الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية
سعود وفهد الشيباني يتوجان بلقب بطولة "شتاء الرياض للبلوت"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-23
توج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الفريق المكون من سعود الشيباني وفهد الشيباني بلقب بطولة "شتاء الرياض للبلوت"؛ لينال الجائزة المرصودة للمركز الأول، البالغة مليون ريال (750 ألفًا وسيارة بي إم دبليو)؛ وذلك بعد أن فازا في المباراة النهائية على فريق عبدالرحمن المطرفي ويزيد اليوبي الذي نال 500 ألف.
وبذلك اختُتمت فعاليات البطولة أمس بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.
فيما حل فريق مناور العتيبي وعبدالله العتيبي بالمركز الثالث؛ وحصل على 300 ألف ريال، وجاء فريق زياد المالكي وعبدالرحمن الحربي بالمركز الرابع؛ وظفر بـ200 ألف ريال.
وشهدت التصفيات النهائية حماسة من اللاعبين الذين بدأت مهاراتهم في الظهور في الأوقات الحرجة؛ إذ ظهر الانسجام بين الفرق الأربعة.
كما شهدت البطولة، التي انطلقت في 13 فبراير الجاري، مشاركة النساء للمرة الأولى؛ إذ بلغ عدد الفرق النسائية المشاركة 20 فريقًا، وجرت فيها 8500 مباراة، بمشاركة 16384 لاعبًا ولاعبة، تنافسوا على 512 طاولة.
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
01:14 AM
توج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الفريق المكون من سعود الشيباني وفهد الشيباني بلقب بطولة "شتاء الرياض للبلوت"؛ لينال الجائزة المرصودة للمركز الأول، البالغة مليون ريال (750 ألفًا وسيارة بي إم دبليو)؛ وذلك بعد أن فازا في المباراة النهائية على فريق عبدالرحمن المطرفي ويزيد اليوبي الذي نال 500 ألف.
وبذلك اختُتمت فعاليات البطولة أمس بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.
فيما حل فريق مناور العتيبي وعبدالله العتيبي بالمركز الثالث؛ وحصل على 300 ألف ريال، وجاء فريق زياد المالكي وعبدالرحمن الحربي بالمركز الرابع؛ وظفر بـ200 ألف ريال.
وشهدت التصفيات النهائية حماسة من اللاعبين الذين بدأت مهاراتهم في الظهور في الأوقات الحرجة؛ إذ ظهر الانسجام بين الفرق الأربعة.
كما شهدت البطولة، التي انطلقت في 13 فبراير الجاري، مشاركة النساء للمرة الأولى؛ إذ بلغ عدد الفرق النسائية المشاركة 20 فريقًا، وجرت فيها 8500 مباراة، بمشاركة 16384 لاعبًا ولاعبة، تنافسوا على 512 طاولة.
، سعود وفهد الشيباني يتوجان بلقب بطولة "شتاء الرياض للبلوت" ،
المصدر : الخليج 365
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