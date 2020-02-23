، المحلل التحكيمي الغندور: هذا رأيي في هدف الاتحاد وجزائية الهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد المصري جمال الغندور، الحكم السابق والمحلل في القنوات الرياضية، بالحكام المشرفين على تقنية الفيديو في مباراة الهلال والاتحاد، ووصفهم بأبطال المباراة.

وعن الحالات التحكيمية للمباراة قال: "هناك حالات تم رصدها؛ ففي الدقيقة الثانية كان هناك لمسة يد على حمدان الشمراني، ولكن اليد في محيط الجسم، ولا يوجد تعمد؛ وقرار صحيح باستمرار اللعب".

وزاد: "هناك إنذاران في الدقيقة التاسعة عشرة لسالم الدوسري بسبب المخالفة بتهور، ومنصور الحربي للسبب ذاته، وهما قراران صحيحان".

وأضاف: "في الدقائق الـ29 والـ62 والـ66 والـ73 كان هناك بطاقات صفراء لخالد السميري وحمدان الشمراني وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني. وفي الدقيقة الـ35 سقوط محمد البريك داخل منطقة الجزاء بعد تلامس مع حمدان الشمراني، وقرار صحيح باستمرار اللعب".

وتطرق الغندور لهدف الاتحاد في الدقيقة الـ77، وقال: "قرار صحيح من الحكم بإلغاء الهدف بعد تدخُّل تقنية الفيديو".

وعن ركلة جزاء الهلال في الدقيقة الـ92 قال: "القرار صحيح لوجود لمسة يد من بوني لاعب الاتحاد".دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين