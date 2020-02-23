، "رازفان" مدرب "الهلال": نعلم كيف نحقق ما نطمح إليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بارك المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، فوز فريقه على الاتحاد في مباراة الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددًا على أنه يعلم قوة الاتحاد وجماهيرية المباراة.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن الاتحاد فريق كبير، وأن المباراة هي الكلاسيكو الأقوى في الكرة السعودية. أحترمهم كثيرًا، ولن أتحدث عن عمل فريق آخر غير فريقي".

وتابع: "الهلال هو أكثر فريق في السعودية يلعب بعدد أكبر من اللاعبين بسبب التدوير. هناك بطولات آسيا، وكأس العالم، والدوري، وكأس الملك. كل ذلك يحتاج للمحافظة على اللاعبين. فريقنا يعلم كيف يحقق ما هو مطلوب منه رغم ظروفنا".

وأكمل: "ننافس على كل البطولات، وسنقوم بالتدوير للمحافظة على اللاعبين والتوازن. لا أرغب في أن يكون هناك حِمل عالٍ، كما حصل مع جانغ والشهراني في إصابتهما".

واختتم تصريحاته: "نلعب مباريات كثيرة؛ من الطبيعي أن ينخفض المستوى. الأهم الفوز. لا نهتم بضمان التأهل الآسيوي، وكل تركيزنا في الوقت الحالي منصبٌّ على الدوري".دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين مدرب الهلال