، الحافظ: التدوير شأن المدرب .. وجحفلي: سيطرنا على التفاصيل فانتصرنا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: ماجد البقمي
بارك مدافع فريق الهلال عبدالله الحافظ نجاح فريقه في تحقيق الانتصار في الكلاسيكو السعودي بعد تخطيه الاتحاد، وقال الحافظ : يبقى نادي الاتحاد كبيرًا باسمه مهما كانت ظروفه ومركزه، والأهم في مثل هذه المواجهات الخروج بالنقاط الثلاث دون النظر للمستوى".
وعن تعدد الجبهات التي ينافس عليها الهلال قال: "الهلال متصدر آسيويًا ومحليًا وهو منافس على كأس الملك".
وعن تدوير المدافعين رفض الحافظ التعليق مرجعًا ذلك لصلاحيات المدرب كونه من يستطيع التعليق على خياراته الفنية.
من جانب آخر، أعرب محمد جحفلي مدافع فريق الهلال عن سعادته بهذا الانتصار وكذلك الخروج بشباك نظيفة.
وقال جحفلي: "ثقة المدرب في كامل المنظومة تدفعنا للتميز والظهور بمظهر يخدم الكيان".
وعن الاتحاد قال: "كنا على علم بأن الاتحاد سيدخل المواجهة بكامل قوته ولكن الحمد لله استطعنا التعامل مع تفاصيل المباراة كما ينبغي".دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين
الحافظ: التدوير شأن المدرب .. وجحفلي: سيطرنا على التفاصيل فانتصرناعبدالله الشهري الخليج 365 2020-02-22
تصوير: ماجد البقمي
بارك مدافع فريق الهلال عبدالله الحافظ نجاح فريقه في تحقيق الانتصار في الكلاسيكو السعودي بعد تخطيه الاتحاد، وقال الحافظ : يبقى نادي الاتحاد كبيرًا باسمه مهما كانت ظروفه ومركزه، والأهم في مثل هذه المواجهات الخروج بالنقاط الثلاث دون النظر للمستوى".
وعن تعدد الجبهات التي ينافس عليها الهلال قال: "الهلال متصدر آسيويًا ومحليًا وهو منافس على كأس الملك".
وعن تدوير المدافعين رفض الحافظ التعليق مرجعًا ذلك لصلاحيات المدرب كونه من يستطيع التعليق على خياراته الفنية.
من جانب آخر، أعرب محمد جحفلي مدافع فريق الهلال عن سعادته بهذا الانتصار وكذلك الخروج بشباك نظيفة.
وقال جحفلي: "ثقة المدرب في كامل المنظومة تدفعنا للتميز والظهور بمظهر يخدم الكيان".
وعن الاتحاد قال: "كنا على علم بأن الاتحاد سيدخل المواجهة بكامل قوته ولكن الحمد لله استطعنا التعامل مع تفاصيل المباراة كما ينبغي".
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:35 PM
تصوير: ماجد البقمي
بارك مدافع فريق الهلال عبدالله الحافظ نجاح فريقه في تحقيق الانتصار في الكلاسيكو السعودي بعد تخطيه الاتحاد، وقال الحافظ : يبقى نادي الاتحاد كبيرًا باسمه مهما كانت ظروفه ومركزه، والأهم في مثل هذه المواجهات الخروج بالنقاط الثلاث دون النظر للمستوى".
وعن تعدد الجبهات التي ينافس عليها الهلال قال: "الهلال متصدر آسيويًا ومحليًا وهو منافس على كأس الملك".
وعن تدوير المدافعين رفض الحافظ التعليق مرجعًا ذلك لصلاحيات المدرب كونه من يستطيع التعليق على خياراته الفنية.
من جانب آخر، أعرب محمد جحفلي مدافع فريق الهلال عن سعادته بهذا الانتصار وكذلك الخروج بشباك نظيفة.
وقال جحفلي: "ثقة المدرب في كامل المنظومة تدفعنا للتميز والظهور بمظهر يخدم الكيان".
وعن الاتحاد قال: "كنا على علم بأن الاتحاد سيدخل المواجهة بكامل قوته ولكن الحمد لله استطعنا التعامل مع تفاصيل المباراة كما ينبغي".
، الحافظ: التدوير شأن المدرب .. وجحفلي: سيطرنا على التفاصيل فانتصرنا ،
المصدر : الخليج 365
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