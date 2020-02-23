شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن جريمة اختطاف يتورط فيها «والد» خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لا زالت تفاصيل وجرائم خطف جديدة يتم الكشف عنها يوما بعد يوم، والمتورط فيها خاطفة أطفال الدمام ذاتها.

لكن هذه المرة، كشفت أسرة مختطف يدعى عبدالعزيز الدوخي، عن تورط والد الخاطفة، متهمينه بخطف الطفل بالأحساء قبل 50 عاماً .

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وقال أحد أبناء أسرة المختطف : منذ 55 عام اختطف العم عبدالعزيز الدوخي، من المنزل ببلدة الجشة بالأحساء وكان عمره 3 سنوات، وعندما بحثنا عن أي دليل كل الدلائل كانت تشير إلى منزل حمد المتعب.

وأضاف: ذهبت الشرطة لتفتيش المنزل بصحبة كلاب بوليسية ، وبالفعل استدلت الكلاب على وجود العم عبدالعزيز وانتهت عند غرفة مغلقة لكن رفضوا أصحاب البيت فتح الغرفة.

وتابع: مع سماع اسم خاطفة موسى الخنيزي شعرنا بنوع من الأمل لأن اسم الخاطفة يدل على أنها ابنة الرجل المتهم.