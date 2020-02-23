شكرا لمتابعة خبر عن إجراء أمني بخصوص الحفلات الغنائية في مقاه الشيشة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت الجهات المختصة بعسير، بوقف عددًا من الحفلات الغنائية، كان من المقرر إقامتها بمقاه للشيشة.

وجاء ذلك الإجراء بعد إقامة تلك المقاهي حفلات غنائية دون ترخيص خلال الأسابيع الماضية.

وأرجع منظمو تلك الحفلات الغنائية، الرسوم المالية التي تم تحصيلها من العملاء.

وألزمت الجهات الأمنية أصحاب تلك المواقع بعدم إقامة الحفلات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.