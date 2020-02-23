شكرا لمتابعة خبر عن تفاعل كبير مع مقطع «القرني» بعد كشف وجه «أردوغان» الشيطاني (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت “صدى” بالأمس الجمعة، فيديو للشيخ عائض القرني، يتبرأ فيه من الثناء مسبقًا على أردوغان.

وحاز مقطع الفيديو على تفاعل كبير من قبل المتابعين؛ حيث فضح “القرني” في مقطع الفيديو انتهاكات الرئيس التركي المتلون.

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وكان “القرني” أكد على أنه اتخدع مسبقًا في “أرودغان” إلا أنه تأكد بعد ذلك أنه يسعى خلف نشر الفساد لتحقيق مصلحته.

وقال “القرني” إن الرئيس التركي هو أول من زار المبكى اليهودي؛ ويوفر الحماية على أراضيه لنوادي العهر والسكر.

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