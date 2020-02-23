شكرا لمتابعة خبر عن الماجد يوضح حكم بيع جزء من أرض مرهونة للبنك (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سليمان الماجد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، حكم بيع جزء من أرض مرهونة للبنك.
وقال الماجد خلال حواره في برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة:” يجوز بيع جزء من أرض مرهونة للبنك بشرط إذن المرتهن فلا بأس من ذلك”، لافتا:” المرتهن والبنك يكون بينهما تقسيط بالمرابحات الشهرية”.
وتابع الماجد:” في حالة رهن أرض للبنك فإن التصرف فيه لا يعد باطلا من أجل ثبوت حق المرتهن في هذا الدين”.
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