شكرا لمتابعة خبر عن الماجد يوضح حكم بيع جزء من أرض مرهونة للبنك (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سليمان الماجد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، حكم بيع جزء من أرض مرهونة للبنك.

وقال الماجد خلال حواره في برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة:” يجوز بيع جزء من أرض مرهونة للبنك بشرط إذن المرتهن فلا بأس من ذلك”، لافتا:” المرتهن والبنك يكون بينهما تقسيط بالمرابحات الشهرية”.

وتابع الماجد:” في حالة رهن أرض للبنك فإن التصرف فيه لا يعد باطلا من أجل ثبوت حق المرتهن في هذا الدين”.