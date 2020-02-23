شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة.
وقال الماجد خلال حواره في برنامج “يستفتونك” إن العقيقة عبادة مؤقتة، لافتا إلي أنه من المستحب أن يعق عن ولده.
وأوضح الماجد:” إذا صارت العقيقة بنية صاحبها لغوا لا قيمة لها، فمن يريد أن يعق عن ولده يعق”.
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