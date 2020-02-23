شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طبرجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت بلدية طبرجل، اليوم السبت خلال حملة رقابية 6 محلات مخالفه وانذار 3 محلات ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أنه تم إتخاذ اللازم وتطبيق الجزاءات والغرامات على المخالفين. Advertisements

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