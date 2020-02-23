شكرا لمتابعة خبر عن «أمير الشمالية» يدشن عددًا من المشروعات الصحية بتكلفة 157 مليونًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يدشن أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، غدًا عددًا من المشروعات الصحية 2020م، في برج الشمال الطبي.

وذلك بتكلفة بلغت 157 مليون ريال، تشمل التشغيل الكامل لبرج الشمال الطبي، وافتتاح ملحق مبنى المديرية العامة لشؤون الصحية، وافتتاح المختبر الإقليمي بالمنطقة، والتشغيل التدريجي لبرج النساء والولادة برفحاء.

وقالت المديرية العامة لصحة الشمال، إنه تم ‏تطوير البنية التحتية في مشروعات 2020 أسهم في توفير 1.8 مليون وثمانمائة ألف ريال سنويًا، وذلك عن طريق إلغاء عقود إيجارات بالمنطقة.