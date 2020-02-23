شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ” كورونا الجديد (Covid-19)داخل المملكة.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (77662) شخص معظمهم في الصين،و تعافى منهم(21041) بينما توفي(2360).
ودعت الوزارة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية.
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