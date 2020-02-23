شكرا لمتابعة خبر عن «باهمام»: تأخير تشخيص «النوم القهري» أكبر مشكلة للمرضى بالمملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور أحمد باهمام -مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بجامعة الملك سعود، أن النوم القهري هو مرض عضوي مناعي من أعراضه نوبات النوم الفجائية التي لا يمكن مقاومتها.

وقال الدكتور أن الشباب أكثر من يصابوا بهذه الأعراض،ويحدث التأخير في تشخيص النوم القهري مايزال يمثل مشكلة كبيرة للمرضى السعوديين المصابين بهذا الاضطراب ويعكس ضرورة زيادة وعي الطلاب والمتدربين في الكليات الطبية والممارسين الصحيين بهذا المرض.

وبينت الدراسة أن متوسط الوقت بين ظهور أعراض المرض والحصول على التشخيص الصحيح كان 9 أعوام، مما يعكس نقص معرفة الممارسين بالمرض.

كما بينت أن 82 % من المرضى حصلوا على تشخيص خاطئ قبل التشخيص الصحيح وضمت التشخيصات الخاطئة وهي : الاضطرابات العقلية أو العصبية أو القناعة بأنهم مصابون «بالحسد» أو «العين « أو «السحر» لا سمح الله.