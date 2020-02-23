القبض على سارق سيارات ملقا الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه -وإشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات بحي الملقا، شمال العاصمة الرياض، لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة، عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر. وأضاف التويجري، بأنه جرى ضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقرّ بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الاجراءات النظامية.



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