السعودية اليوم / البحرين تؤكد خلوها من مرض فيروس كورونا



المنامة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة البحرينية خلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) واتخاذها لكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين فيها.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها أجرت 19 تحليلاً لعدد من المسافرين القادمين من الدول المتفشي فيها المرض خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تبين أن كافة الحالات سليمة، وأن نتائج تحاليل الفحص سالبة للحالات المشتبه بها، لتصل بذلك حالات الاشتباه الكلية إلى 74 حالة مشتبه بها كانت نتائجها جميعًا سلبية.

وأوضحت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الحالات التي يتم رصدها أو الاشتباه بها في كافة منافذ مملكة البحرين، وذلك حسب التقييم الصحي استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية.

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