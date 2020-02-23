السعودية اليوم / أمانة جدة تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي بـ فرص استثمارية متنوعة



جدة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أوضح معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، أن محافظة جدة تنعم بفرص استثمارية في مجالات جودة الحياة ورفاهية المواطنين والمقيمين، ومهيأة لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات السياحة، حيث معدلات نموّ السكان المتصاعدة، وقاعدة الجذب السياحية بغرض الثقافة والترفيه، والبيئة المناسبة للاستثمار وجاذبيتها على المستوين المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

وبين معاليه أن الأمانة تشارك بحزمة من المشاريع المتنوعة وذلك بالشراكات الاستراتيجية مع (القطاع الخاص) للاستثمار في قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والفنون والسياحة، وتنظر باهتمام وتركيز إلى ما هو قيد التطوير منها مشاريع "النورس" "كنز البحر" "بلو جدة" والمشاريع المطورة كـ "بلاجيو" والمشاريع المرتقبة والتي تتعلق بـ إعادة التدوير والمناطق اللوجستية.

وفي جانب مشاريع البنية التحتية بين معالي أمين جدة أن الأمانة تسعى لتنفيذ مشاريعها المستقبلية وما هو قائم بإعادة التطوير بما يتوافق مع المرحلة من مشاريع الواجهات البحرية والمناطق المفتوحة كالحدائق والمماشي والمتاحف والجسور والأنفاق.

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23:58ت م

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