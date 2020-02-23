السعودية اليوم/ حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين ومقيماً تعطل قاربهم في عرض البحر



ينبع 28 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 22فبراير 2020م واس

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اليوم من إنقاذ مواطنين اثنين وبنغلاديشي، تعرض قاربهم لعطل في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر المورعي أن مركز العباسي التابع لقطاع حرس الحدود بينبع تلقى بلاغاً يفيد بتعطّل مكائن قارب صيد، وعلى متنه ثلاثة أشخاص، في منطقة شعب الوصل في حدود مسؤوليات قطاع ينبع، وعلى الفور وُجهت الدورية البحرية التابعة للوحدات البحرية بقيادة المنطقة إلى الموقع، وبفضل من الله، عُثر عليهم، وقُدمت المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد، وقطْر القارب المتعطل إلى مرسى مركز العباسي من قِبَل الدورية البحرية.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية، وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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23:12ت م

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