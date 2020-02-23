- 1/3
- 2/3
- 3/3
شارك عيد الثقفي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، في حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة مسقط برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.
وزار سمو مستشار سلطان عُمان، إلى جانب السفير الثقفي، جناح السعودية في المعرض الذي نظمته الملحقية الثقافية بسلطنة عُمان بإشراف من الملحق الثقافي الدكتور عثمان القصير.عمان سفير السعودية لدى عمان معرض مسقط الدولي للكتاب مسقط
السفير السعودى يشارك في حفل افتتاح معرض مسقط الدولي للكتابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-22
شارك عيد الثقفي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، في حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة مسقط برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.
وزار سمو مستشار سلطان عُمان، إلى جانب السفير الثقفي، جناح السعودية في المعرض الذي نظمته الملحقية الثقافية بسلطنة عُمان بإشراف من الملحق الثقافي الدكتور عثمان القصير.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:37 PM
مستشار سلطان عُمان زار جناح المملكة في المعرض
شارك عيد الثقفي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، في حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة مسقط برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.
وزار سمو مستشار سلطان عُمان، إلى جانب السفير الثقفي، جناح السعودية في المعرض الذي نظمته الملحقية الثقافية بسلطنة عُمان بإشراف من الملحق الثقافي الدكتور عثمان القصير.
، السفير السعودى يشارك في حفل افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودى يشارك في حفل افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.