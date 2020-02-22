شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في معرض «مسقط للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل
شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي في حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة مسقط، برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار سلطان عُمان.
وزار سمو مستشار سلطان عُمان إلى جانب السفير الثقفي جناح المملكة في المعرض الذي نظمته الملحقية الثقافية بسلطنة عمان بإشراف من الملحق الثقافي الدكتور عثمان القصير.
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