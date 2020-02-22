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2020-02-22 فيصل بن فرحان يبحث تعزيز التعاون مع مستشار الخارجية الألماني خلال زيارته الحالية إلى برلين متابعات الخليج 365 - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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