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القبض على متهم بسرقة سيارات في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن في العقد الثاني من العمر، وضبطت مركبة مسروقة بحوزته. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض سيارات بحي الملقا شمال العاصمة الرياض، لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.



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