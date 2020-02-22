لقاء نسائي تثقيفي بمكة يناقش قضايا الأحوال الشخصية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
سعيا إلى رفع مستوى الوعي الأسري والمجتمعي، عقدت لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة باللجنة النسائية ولجنة إصلاح ذات البين بغرفة مكة المكرمة أمس، اللقاء التثقيفي بعنوان «قضايا الأحوال الشخصية»، وذلك بمقر الغرفة.
وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية لإصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتورة منيرة العكاس أن اللقاء استهدف المهتمين والمختصين بشؤون الأسرة (نساء ورجالا).
وأضافت، ناقش اللقاء محاور ومواضيع مفصلية عدة تهم الأسرة، معبرة عن شكرها لإمارة منطقة مكة المكرمة ووكيلها الدكتور هشام الفالح على دعمه لعقد مثل هذه اللقاءات، كما عبرت عن شكرها لرئيس لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة مكة المكرمة أحمد القاضي وللمتعاونين وللحضور على حرصهم وحضورهم، والذي يدل على اهتمامهم بخدمة الوطن وكل ما يخدمه في ترابط الأسرة والمجتمع.
من محاور اللقاء:
- وفي الختام جرى تكريم المشاركين والمشاركات ولجان التنظيم على ما قدموا وبذلوا من جهود.
- أنواع الطلاق، وحقوق المرأة والأطفال في الطلاق
- كيفية استخراج المستندات الثبوتية والاستشارات القانونية للنساء
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